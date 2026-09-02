Минфин не будет вводить порог 1 млн рублей на внесение наличных

Инициатива ограничить внесение наличных через банкоматы сняли с обсуждения, сообщил Моисеев. Весной рассматривался лимит в 1 млн рублей на каждую кредитную организацию.

Минфин отказался от плана ограничивать внесение наличных через банкоматы для физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ.

«Уже не обсуждается. Таких планов нет», — сказал Алексей Моисеев.

Ранее предложение о введении лимитов фигурировало в плане по обелению экономики. Поправки к закону «О банках и банковской деятельности» предполагали ограничение пополнения счетов наличными, поскольку отсутствие лимитов позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения. Действующее законодательство таких ограничений не содержит.

Весной Моисеев говорил, что ведомство согласовало концепцию лимита 1 млн рублей в каждом банке, и ограничения могли вступить в силу осенью 2026 года. Тогда он отмечал, что создать единую систему контроля для всех банков пока не удалось, поэтому лимиты предполагались на уровне отдельных кредитных организаций.