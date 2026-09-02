Индексация военных пенсий в октябре 2026 года: кому ждать прибавку в 4% и как ее посчитать самому. Выпуск № 116 подкаста «Налоговое утро»
В 2026 году ожидается индексация военных пенсий. Однако к ним по-прежнему будут применять понижающий коэффициент.
С 1 октября 2026 года военные пенсии планируют проиндексировать на 4%. Однако эта цифра не означает равную прибавку для всех пенсионеров силовых ведомств — бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСИН.
Размер доплаты будет зависеть от текущего денежного довольствия пенсионера, а итоговая сумма по-прежнему рассчитывается с применением понижающего коэффициента 93,59%, который сохраняется без изменений с начала года. Разбираемся, почему формула дает разный результат даже при одинаковой выслуге лет и кто сможет претендовать на вторую пенсию.
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