Индексация военных пенсий в октябре 2026 года: кому ждать прибавку в 4% и как ее посчитать самому. Выпуск № 116 подкаста «Налоговое утро»

В 2026 году ожидается индексация военных пенсий. Однако к ним по-прежнему будут применять понижающий коэффициент.

С 1 октября 2026 года военные пенсии планируют проиндексировать на 4%. Однако эта цифра не означает равную прибавку для всех пенсионеров силовых ведомств — бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСИН.

Размер доплаты будет зависеть от текущего денежного довольствия пенсионера, а итоговая сумма по-прежнему рассчитывается с применением понижающего коэффициента 93,59%, который сохраняется без изменений с начала года. Разбираемся, почему формула дает разный результат даже при одинаковой выслуге лет и кто сможет претендовать на вторую пенсию.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!