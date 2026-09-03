Рубль ускоряет падение: доллар вплотную подошел к 87 рублям, а юань стоит почти 13 рублей 3 сентября 2026

Доллар почти достиг 87 рублей, юань обновил максимум, а давление на рынок усиливают спрос импортеров и слабая валютная выручка.

Рубль третий день подряд теряет позиции: доллар почти достиг отметки 87 рублей, евро поднялся выше 100,8, а юань обновил максимум.

Движение курса остается продолжением летнего тренда — российская валюта слабеет на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и ограниченного предложения со стороны экспортеров.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 86,9963 рубля Евро 100,8287 рубля Юань 12,9217 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения на 2 сентября 2026 года официальный курс доллара был 86,7 рубля, курс евро — 100,6.

Аналитики «Солид Инвестиций» прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и допускают движение доллара в диапазон 85-92 рублей к концу года. По словам экспертов, снижение курса рубля в ближайшие месяцы выглядит наиболее вероятным сценарием: валюта уже третий месяц подряд демонстрирует устойчивое падение, а за лето 2026 года рубль потерял около 17% к доллару.

Потенциал для стабилизации рубля появится только при росте валютной выручки и снижении спроса на инвалюту со стороны импортеров — пока эти факторы не проявляются.

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