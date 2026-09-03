Минздрав обновил порядок проведения диспансеризации для взрослого населения

Минздрав сделает диспансеризацию более персонализированной и расширит набор исследований для некоторых групп риска. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

В порядок включили оценку репродуктивного здоровья для людей в возрасте от 18 до 49 лет. Обследование будет проходить поэтапно по возрастным группам одновременно с диспансеризацией.

Для ветеранов боевых действий ввели обязательную консультацию медицинского психолога. В городах ее должны провести в течение 3 рабочих дней, в сельской местности — не позднее 10 рабочих дней с момента обращения.

Изменились и подходы к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь врачи будут точнее оценивать риски, используя данные КТ и показатели липидного профиля. Последний будут проверять раз в 6 лет для людей 18–39 лет и раз в 3 года для тех, кому исполнилось 40 лет и больше. Также каждому пациенту один раз в жизни определят уровень липопротеида(а), что поможет выявить генетическую предрасположенность к атеросклерозу.

Региональные медицинские организации также получат право внедрять системы поддержки принятия врачебных решений, включая изделия с искусственным интеллектом. Эти инструменты помогут врачам в диагностике, однако итоговое решение всегда остается за специалистом.