Представитель ФНС рассказал о гарантиях при налоговой амнистии

Амнистия распространяется на обязанность по уплате налогов, возникшую за налоговые периоды 2022-2024 годов.

Налоговая амнистия в первую очередь направлена на сохранение действующего бизнеса, но в рамках правового поля, то есть без злоупотребления правом на применение спецрежимов, если такие злоупотребления уже были.

Понятие «дробление бизнеса», критерии его определения и ключевые признаки введены Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ.

«В настоящий момент амнистия распространяется на обязанность по уплате налогов, возникшую за налоговые периоды 2022-2024 годов, соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных ст. 119, 120 и 122 НК в части правонарушений, связанных с фактом дробления бизнеса», — отметил начальник контрольного отдела УФНС по Нижегородской области Сергей Болучевский.

Амнистия не распространяется на доначисления, если налогоплательщик не отказался от дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Также льготы не будет при дроблении бизнеса, выявленном за периоды 2021 года и ранее, и если решение по результатам налоговой проверки за налоговые периоды 2022-2024 годов вступило в силу до 12.07.2024.

Закон предусматривает гарантии для бизнеса:

за налогоплательщиком сохраняется право на обжалование решений за периоды 2022-2024 годов, вынесенных по результатам выездных налоговых проверок в сроки, установленные НК;

можно исполнить решение в части, соответствующей доле частичного отказа от дробления бизнеса;

если выявлены нарушения, но есть основания для амнистии, материалы не отправят в правоохранительные органы

Подробнее о том, как перейти на УСН и без ошибок вести учет на спецрежиме в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь рассчитывать налоги, работать с НДС на УСН и заполнять декларацию, узнаете, как уменьшить налог на взносы и законно снизить налоговую нагрузку.

Цена со скидкой 70%: 9 583 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.