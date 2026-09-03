НРА предупреждает о триллионном оттоке средств из банков из‑за цифрового рубля

Потери банков от цифрового рубля могут превысить 100 млрд рублей ежегодно, а отток средств достигнет 1-1,5 трлн в год.

Внедрение цифрового рубля приведет к существенным потерям банковского сектора, предупреждает Национальное рейтинговое агентство (НРА). По оценкам аналитиков, ежегодное снижение комиссионных доходов может превысить 100 млрд рублей из‑за сокращения эквайринговых операций. Такой объем потерь прогнозируется при достижении цифровым рублем доли 14% в безналичных расчетах.

НРА также ожидает отток не менее 10% пассивов за пять лет, несмотря на лимит пополнения кошелька для граждан в 300 тыс. руб. в месяц. При объеме средств на счетах населения в 67 трлн рублей потенциальный отток может достигать 1-1,5 трлн рублей в год, что увеличит стоимость фондирования и окажет давление на процентную маржу. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 сентября 2026 года все системно значимые банки и значимые участники рынка платежных услуг обязаны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем, а крупные торговые сети — принимать его к оплате.

Банки ожидают медленного развития сегмента. Зампред Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что не видит явного интереса к цифровому рублю, кроме интереса со стороны ЦБ, и отметил негативный эффект для ликвидности. В ВТБ также считают, что давление на сектор в сентябре будет минимальным, поскольку переводы на старте будут ограниченными.

В первые год‑два потери комиссий будут умеренными, но переход бюджетных выплат на цифровой рубль станет для банков «крайне болезненным». При этом внедрение технологии потребует значительных затрат — 100-300 млн рублей на интеграцию, что создаст риски для небольших банков.

В НРА отмечают, что окупаемость выглядит слабой: при комиссии 0,1% банку потребуется провести платежи на 10 млрд рублей, что займет годы. Крупные банки смогут компенсировать часть расходов за счет смарт‑контрактов и казначейских решений.