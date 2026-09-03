Семьи в ДФО могут сохранить повышенную выплату за третьего ребенка до 2030 года

Президент предложил сохранить повышенную выплату за третьего ребенка в ДФО до 2030 года. Семьи в регионе получают 450 тысяч рублей федеральной помощи и 550 тысяч региональной.

Владимир Путин хочет продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребенка в ДФО. Он заявил о том, что нужно расширить меры поддержки семей в регионе.

«Предлагаю продлить действия повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поддержка семей на Дальнем Востоке должна оставаться приоритетом, а продление меры позволит укрепить демографический потенциал округа и повысить привлекательность региона для молодых семей.

В Дальневосточном федеральном округе действуют дополнительные меры поддержки рождаемости. При рождении третьего ребенка семьи получают федеральную выплату 450 тыс. рублей, а в большинстве регионов ДФО к ней добавляется еще 550 тыс. рублей. Эти средства можно направить на погашение ипотеки.