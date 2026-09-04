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ПСН
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Что делать при утрате права на ПСН: пошаговая инструкция от ФНС

Предпринимателям напомнили, что нарушение лимита доходов, превышение численности сотрудников или работа в запрещенных сферах автоматически лишает права на патент и требует перехода на УСН или ОСНО.

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ФНС напоминает, что право на патент можно утратить при нарушении установленных условий. Среди ключевых оснований:

  • превышение лимита доходов: в 2026 году — 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, с 2028 года — 10 млн;

  • превышение численности работников: не более 15 человек по всем видам деятельности на ПСН;

  • запрещенные виды деятельности: например, торговля маркируемыми товарами (лекарства, обувь, меха) или подакцизной продукцией.

При утрате права предприниматель продолжает работу, но обязан перейти на другой режим: УСН — если он применяется параллельно, либо общую систему — если других спецрежимов нет. Критически важно правильно определить момент утраты права, поскольку от этого зависят сроки подачи заявления, пересчет налогов, начисление пеней и объем отчетности.

Налоговая перечисляет порядок действий:

  1. Уведомить инспекцию в течение 10 дней после утраты права.

  2. Определить новый налоговый режим.

  3. Пересчитать налог по новому режиму: — если лимит доходов нарушен за предыдущий год — ПСН утрачивается с 1 января текущего года; — если лимит превышен в текущем году — с даты начала действия патента; — при нарушении условий по договорам или видам деятельности — с начала налогового периода.

  4. Представить отчетность, если она требуется.

  5. Уплатить налоги с учетом зачета стоимости ранее оплаченного патента.

Повторно перейти на ПСН по тому же виду деятельности можно не ранее следующего календарного года.

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