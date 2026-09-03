Путин заявил, что в России «деньги есть» и важно грамотно ими управлять

Деньги в стране есть, но для формирования благоприятных ставок необходима стабильность экономики и корректное управление денежной массой. Так считает президент.

Владимир Путин на ВЭФ-2026 заявил, что в России «деньги есть», однако важно понимать, как ими правильно распоряжаться.

По его словам, качество банковских ставок напрямую зависит от стабильности экономики и соответствия денежной массы объему производства.

«Чтобы была хорошая ставка, в третий раз повторяю, нужно, чтобы в экономике все было стабильно, чтобы денежная масса соответствовала тому, что мы производим и так далее. Здесь много составляющих... Деньги есть, вопрос только, как ими грамотно распорядиться», — сказал Путин.

Также он добавил, что российская экономика работает в устойчивом и стабильном режиме.