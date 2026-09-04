СФР напомнил о приближении срока уплаты взносов на травматизм

До 15 сентября нужно заплатить взносы за август.

15 сентября 2026 года — последний день уплаты страховых взносов на травматизм за август, напомнил СФР.

Ведомство напомнило, что работодатели платят страховые взносы на травматизм ежемесячно не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем начисления.

Если 15 число выпадает на выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий день.

Кроме того, до 25 сентября нужно предоставить подразделы ЕФС-1 раздела 1, добавил Соцфонд. Для кадрового мероприятия «Перевод» — это подразделы 1.1 и 1.3.

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