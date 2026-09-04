Председатель СНТ остался старый: нужно ли вносить изменения в ЕГРЮЛ?

Если председателя СНТ переизбрали на новый срок, подавать заявление и обновлять данные в ЕГРЮЛ не нужно.

В чат ФНС обратились с вопросом: собрание садового некоммерческого товарищества приняло решение: избрать председателя СНТ. Председатель остался тот же, данные его паспорта и другие данные – без изменений.

Надо ли регистрироваться в налоговой и обновлять данные в ЕГРЮЛ, спросил подписчик.

«В ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий (переизбрании, переназначении на новый срок) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, данные о котором содержатся в ЕГРЮЛ», — ответили налоговики.

Пунктом 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ установлена обязанность мообщать в налоговую об изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица.