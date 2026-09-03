Путин назвал высокую ключевую ставку ЦБ сознательным решением

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ пояснил, что поддержание высокой ключевой ставки Банка России — это осознанный шаг, необходимый для обеспечения макроэкономической стабильности в стране.

По словам главы государства, без этого условия невозможно привлечение инвестиций, так как двузначная инфляция делает невозможным планирование долгосрочных проектов.

«Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности», — сказал Путин.

Он напомнил, что на первом этапе ставка увеличилась, а сейчас она постепенно снижается, и ситуация нормализуется.

Ранее ЦБ представил четыре сценария развития экономики до 2029 года, в которых ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 14,5–14,6% годовых при инфляции 6–7%.