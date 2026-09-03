НКО получили возможность подтверждать свои страницы в соцсетях через Госуслуги

Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили подтверждение страниц НКО через Госуслуги. Это должно повысить доверие к организациям и защитить пользователей от фейковых аккаунтов.

Во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» стала доступна новая опция для некоммерческих организаций — подтверждение официальных страниц через Госуслуги. Правила установлены правительством и позволяют НКО получить отметку о подлинности после проверки данных.

Подтвердить страницу могут создатели и администраторы в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Для этого нужно открыть раздел управления страницей, убедиться, что тематика указана как «Некоммерческая организация» или «Благотворительный фонд (организация)», выбрать пункт «Подтвердить через Госуслуги», авторизоваться и дать согласие на проверку данных. После рассмотрения заявки на странице появится отметка о официальном статусе НКО.

Новая система подтверждения обеспечит пользователям доступ к достоверной информации о деятельности некоммерческих организаций и снизит вероятность столкновения с поддельными страницами, которые могут использоваться мошенниками.