Мошенники активизировались на фоне массового внедрения цифрового рубля: эксперт рассказал, как защитить деньги

«Личного опыта у людей ноль, и "объяснить все правильно" может первый, кто позвонил. Путаница в словах: цифровой рубль — это третья форма тех же денег с эмитентом в лице Банка России, к криптовалюте и инвестициям отношения не имеет, но слово "цифровой" в голове легко смешивается с крипто-схемами. И прикрытие брендом ЦБ — логотип регулятора подают как знак качества, которому не принято перечить.»