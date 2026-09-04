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Цифровой рубль
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Эксклюзив

Мошенники активизировались на фоне массового внедрения цифрового рубля: эксперт рассказал, как защитить деньги

Цифровой рубль стал идеальной приманкой для мошенников, чаще попадается молодежь.

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С 1 сентября 2026 года стартовало массовое внедрение цифрового рубля — и мошенники ждали этой даты не меньше банков.

Сооснователь MVNO MIXU Артем Курилов рассказал, «Клерку», почему тема удобна для обмана.

Артем Курилов Эксперт

Сооснователь MVNO MIXU

«Личного опыта у людей ноль, и "объяснить все правильно" может первый, кто позвонил. Путаница в словах: цифровой рубль — это третья форма тех же денег с эмитентом в лице Банка России, к криптовалюте и инвестициям отношения не имеет, но слово "цифровой" в голове легко смешивается с крипто-схемами. И прикрытие брендом ЦБ — логотип регулятора подают как знак качества, которому не принято перечить.»

Вопреки расхожему мнению, попадают в ловушку не пенсионеры.

По портрету пострадавшего от ЦБ, это экономически активные люди 25–64 лет, которые каждый день пользуются банковскими приложениями. Давят не на возраст, а на эмоцию — страх, жадность, срочность, — и именно это отключает трезвую оценку.

Эксперт дал инструкцию, как понять, что звонит мошенник:

  • положить трубку и перезвонить. По номеру с оборота карты, с официального сайта банка или на горячую линию ЦБ.  Мошенник будет удерживать на линии любой ценой — это и есть главный признак.

  • пробить номер звонившего через определители — Kaspersky Who Calls, GetContact, Яндекс с АОН. Жалобы и метка «мошенники» всплывут сразу.

  • не переходя по ссылке из СМС, проверить домен. Если домен создан несколько дней или недель назад — почти наверняка фейк.

  • проверить, кто на том конце. «Личных менеджеров ЦБ» не бывает в природе, компанию можно пробить на сайте ФНС или Центробанка.

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