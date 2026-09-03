Путин: слухи о мобилизации — информационная операция перед выборами

Президент заявил, что боевые действия остаются сложными, но с точки зрения наличия военнослужащих у России «никаких проблем нет», а разговоры о мобилизации — информационный вброс.

На пленарной сессии ВЭФ-2026 президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день не существует сценария, который мог бы потребовать проведения дополнительной мобилизации.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что россияне продолжают добровольно подписывать контракты.

По словам Путина, боевые действия остаются сложным и тяжелым процессом, но с точки зрения наличия военнослужащих у России «никаких проблем нет».