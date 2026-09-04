Родственники могут удалить аккаунт умершего, но не получить к нему доступ

Пользователь может заранее распорядиться своей учетной записью и определить, что с ней произойдет в дальнейшем. Некоторые цифровые сервисы позволяют назначить доверенное лицо или установить особый режим для профиля.

Порядок обращения с цифровым аккаунтом можно определить заранее с помощью распоряжений пользователя или инструментов самого сервиса, рассказал «Клерку» эксперт в сфере правового регулирования технологий, телекоммуникаций и медиа Александр Фарафонов.

По словам эксперта, пользователь может оформить соответствующее распоряжение у нотариуса либо воспользоваться функциями, которые предлагает конкретная платформа. В зависимости от возможностей сервиса доверенное лицо впоследствии сможет решить вопрос с удалением аккаунта или сохранением его в специальном памятном режиме.

Например, родственники умершего пользователя могут обратиться к администрации социальной сети с просьбой удалить или ограничить доступ к его странице. Для этого сервис вправе запросить подтверждающие документы.

При сохранении страницы в памятном режиме возможности управления профилем обычно ограничиваются. При этом доступ к личной переписке умершего родственникам не передается, отмечает Фарафонов.

Удаление аккаунта может привести к утрате связанных с ним файлов, контента и доступа к сервисам. Поэтому перед обращением за удалением стоит учитывать, что с учетной записью могут быть связаны оплаченные подписки и другие права.

Юрист Елена Ермохина также рекомендует самим цифровым сервисам не удалять аккаунт автоматически сразу после получения сведений о смерти клиента. В нем могут оставаться деньги, оплаченные услуги, документы или другие имущественные права, которые имеют значение для наследников.

Платформам стоит заранее устанавливать сроки хранения информации после смерти пользователя, перечень необходимых документов и порядок обращения наследников, а также определять, в какой момент аккаунт может быть окончательно удален.