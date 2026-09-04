Слуцкий предложил выдавать промышленности долгосрочные кредиты под 5%

Депутат Леонид Слуцкий считает, что кредиты для промышленности, транспорта и энергетики должны выдаваться на длительный срок по ставке не выше 5%.

«Мы предлагаем создать специальный промышленный банк и механизм индустриального рефинансирования. Кредиты для промышленности, транспорта, энергетики и других приоритетных отраслей должны выдаваться на длительный срок по ставке не выше 5%», — заявил он.

Также программа ЛДПР предусматривает инвестиционный налоговый вычет для предприятий, которые вкладывают средства в новое оборудование. Для обрабатывающей промышленности ЛДПР предлагает установить его в размере до 150% суммы инвестиций, а также разрешить списание до 100% вложений через амортизацию в первый год.

Кроме того, предлается довести государственные расходы на научные исследования до 2% ВВП и повысить аспирантские стипендии до уровня МРОТ.

Также ЛДПР выступает за массовую роботизацию на основе отечественных технологий, чтобы заменить тяжелый труд мигрантов.