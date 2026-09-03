Топ каналов, на которые нужно подписаться бухгалтеру в 2026 году
Эти каналы и соцсети помогут первыми узнавать о главных новостях, и получать подсказки экспертов.
Бухгалтеру приходится следить одновременно за изменениями в налогах, учете, трудовом законодательстве, разъяснениями ведомств и судебной практикой. Чтобы не искать важные новости по разным площадкам, собрали все официальные каналы «Клерка» в одном месте.
Здесь можно следить за главными изменениями, читать разборы и подсказки экспертов, обсуждать рабочие вопросы с коллегами и искать вакансии:
ВКонтакте — новости и материалы «Клерка»;
Бухучет и налоги (Telegram) — главное о налогах и бухгалтерском учете;
БУХмолния (Telegram) — самые важные новости и изменения;
Ночной Бухгалтер (Telegram) — новости, разборы и профессиональная повестка;
КУБ (Telegram);
Чат бухгалтеров (Telegram) — общение с коллегами и обсуждение рабочих вопросов;
Бухджоб (Телеграм) — вакансии для бухгалтеров;
Одноклассники — новости и материалы «Клерка»;
Max — официальный канал «Клерка».
Подписывайтесь на каналы «Клерка», включайте уведомления и оставайтесь в курсе всех событий в удобном формате!
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