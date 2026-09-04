Аналитики считают, что ЦБ удержит ставку: бензин, рубль и ожидания населения мешают снижению в сентябре 2026

Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых из‑за усиления проинфляционных рисков и роста давления на цены.

Центральный банк на заседании 11 сентября 2026 года сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Большинство опрошенных аналитиков ожидают, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на возможность снижения ставки на 0,25 процентного пункта, эксперты считают такой сценарий маловероятным из-за усиления проинфляционных рисков.

Прогноз о сохранении текущего уровня дали 18 из 21 аналитика. Участники рынка отмечают, что пространство для активного снижения ставки в текущих условиях заметно сузилось. Об этом пишут «Известия».

Основными стоп-факторами для регулятора стали рост цен на бензин, ослабление рубля на 8% к основным валютам и высокие инфляционные ожидания населения. Дополнительное давление на цены оказывают риски со стороны бюджета и предстоящая индексация тарифов ЖКХ.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая уточнила, что ключевым фактором для регулятора остаются проинфляционные сигналы, а дополнительные риски создают бюджет и предстоящая индексация тарифов ЖКХ, которые могут усилить ценовое давление.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что особое внимание ЦБ приковано к топливному рынку. Сбои в поставках бензина увеличивают логистические издержки, которые бизнес перекладывает на конечных потребителей. Также на стоимость товаров влияют внеплановые расходы маркетплейсов, возникшие из-за инцидентов с беспилотниками.