СФР предупредил о новом сроке подтверждения периодов ухода для пенсии

Социальный фонд за первое полугодие 2026 года внес данные об уходе за пожилыми и инвалидами на 460 тыс. пенсионных счетов.

Сведения об уходе за людьми с инвалидностью и лицами старше 80 лет позволяют увеличить стаж и пенсионные коэффициенты, которые напрямую влияют на размер будущих выплат. За каждый полный год такой деятельности начисляется 1,8 коэффициента и один год страхового стажа.

Для учета этих периодов ухаживающему лицу нужно подать соответствующее заявление. Если подопечный проживает отдельно, от него требуется письменное подтверждение факта ухода, напомнил СФР.

С 2027 года правила оформления изменятся. Сообщать об уходе нужно будет до его начала, а не после, как это происходит сейчас. Также потребуется обязательное согласие подопечного на уход, независимо от того, проживают стороны совместно или раздельно.

До конца 2027 года россиянам необходимо зафиксировать периоды ухода в 2026 году или ранее. Начиная с 2028 года подтвердить периоды ухода до 2027 года будет невозможно, предупредил СФР.