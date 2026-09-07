Депутат предложил ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей
Для многодетных предлагается снизить ставку до 2%, а если им меньше 35 лет – до нуля.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает снизить процентную ставку по ипотеке для семей с детьми.
Предложение от направил главе Минфина Антону Силуанову.
Сейчас стандартная ставка по программе составляет 6% годовых. Ее предлагается оставить для семей с одним ребенком, а для семей с двумя детьми сделать 4% годовых. Для многодетных семей ставку планируют снизить до 2%, а для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет — до нуля.
Реализация предложенных мер повысит доступность жилья для молодых семей, сократит практику откладывания решения о рождении ребенка по жилищным мотивам, уверен Миронов.
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