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Штрафы ГАИ
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Водительские права в приложении «Госуслуги Авто» предлагается приравнять к оригиналам

Права и СТС в MAX приравниваются к оригиналам, на «Госуслугах Авто» до сих пор не имеет такой юридической силы.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает исключить штрафы для водителей, которые предъявляют электронные документы через государственные сервисы. Сейчас наличие цифровой копии в приложении не освобождает от ответственности при отсутствии пластикового удостоверения или бумажного СТС.

«Если водитель показывает права или СТС через «Госуслуги Авто», штрафовать его за отсутствие оригинала нельзя», — написал депутат.

Соответствующее обращение направлено Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Слуцкий указывает на противоречие: права и СТС в мессенджере «МАКС» приравниваются к оригиналам, а функционал «Госуслуг Авто», которыми пользуются более 20 млн человек, до сих пор не имеет такой юридической силы.

По мнению депутата, инспекторы ГИБДД должны принимать электронные документы через QR-код в приложении без применения санкций к водителю. Это упростит жизнь автомобилистам и устранит практику назначения штрафов при наличии технической возможности проверить данные в цифровом виде.

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