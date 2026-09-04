Альфа-банк повысил прогноз ключевой ставки на конец года до 13,5%

Снижению ставки будет мешать инфляция, которая по итогам 2026 года может составить 7,5%. Ранее аналитики ожидали ставку на уровне 13%.

Прогноз ключевой ставки на конец 2026 года повышен до 13,5%, следует из данных центра макроэкономического анализа Альфа-банка. Сейчас ставка составляет 14% годовых.

«Мы ожидаем, что инфляция составит 7,5% год к году по итогам текущего года, что будет сдерживать снижение ключевой ставки», — говорится в исследовании. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля потребительские цены выросли на 0,04%, а с начала года — на 4,86%.

Аналитики также ожидают увеличения безработицы с 2,2% в июне до 2,3% к концу года. Рост реальных зарплат может замедлиться с 2,8% в июне до 1,7% в июле. Прогноз роста ВВП на второе полугодие снижен до 0,1%, а курса рубля сохранен на уровне 87 рублей за доллар на конец года.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. При этом регулятор повысил прогноз средней ставки на 2026 год до 14,5–14,6%, а прогноз инфляции — до 6–7%.