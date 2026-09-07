Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам на несколько месяцев

Сводное уведомление по ЕНП заменяет ежемесячные документы, но действует только в пределах текущего календарного года. Суммы в нем нужно распределить по периодам.

С 1 сентября 2026 года юрлица и ИП, которые платят налоги за сотрудников, могут заранее подать одно общее уведомление с прогнозируемыми суммами НДФЛ и страховых взносов за несколько месяцев. После этого ежемесячно направлять уведомления не потребуется, напомнила ФНС

НДФЛ в документе нужно разбить на две части за каждый месяц: с 1-го по 22-е число и с 23-го по последнее число месяца. По страховым взносам указывают суммы за текущий и каждый следующий месяц расчетного периода.

Сводное уведомление можно подать только по платежам текущего календарного года. Суммы за 2027 год в документе за 2026 год отразить нельзя — уведомление по ним нужно направить в январе 2027 года.

Если фактическая сумма налога или взносов превысит прогноз, потребуется подать уточненное уведомление в установленный срок. Если она окажется меньше, разница останется на ЕНС как положительное сальдо и будет учтена в дальнейшем. ФНС не блокирует всю заявленную сумму сразу: средства в счет страховых взносов зачтут не позднее 3-го числа месяца уплаты, а при отрицательном сальдо — в течение трех рабочих дней после его восстановления.