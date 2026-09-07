СФР обновил формы документов для проверок взносов на травматизм
Новые формы начнут применять с 11 сентября 2026. Подписывать документы смогут не только руководители территориальных органов СФР и их заместители, но и другие уполномоченные сотрудники.
Соцфонд утвердил новые формы документов для контроля за исчислением и уплатой страховых взносов на травматизм. Приказ СФР от 29.06.2026 № 765 опубликован 31 августа и вступит в силу с 11 сентября 2026 года
Также установлены требования к составлению актов камеральных и выездных проверок.
Приказом утверждены:
решения о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки;
решения о продлении или отказе в продлении срока представления документов;
справка о выездной проверке;
акт камеральной проверки;
решение о привлечении страхователя к ответственности;
решение о возмещении излишне понесенных расходов.
Документы по новым правилам смогут выносить и подписывать уполномоченные должностные лица территориальных органов фонда.
Формы, утвержденные приказом СФР от 31.05.2023 № 933, с 11 сентября 2026 года упразднят.