СФР обновил формы документов для проверок взносов на травматизм

Новые формы начнут применять с 11 сентября 2026. Подписывать документы смогут не только руководители территориальных органов СФР и их заместители, но и другие уполномоченные сотрудники.

Соцфонд утвердил новые формы документов для контроля за исчислением и уплатой страховых взносов на травматизм. Приказ СФР от 29.06.2026 № 765 опубликован 31 августа и вступит в силу с 11 сентября 2026 года

Также установлены требования к составлению актов камеральных и выездных проверок.

Приказом утверждены:

решения о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки;

решения о продлении или отказе в продлении срока представления документов;

справка о выездной проверке;

акт камеральной проверки;

решение о привлечении страхователя к ответственности;

решение о возмещении излишне понесенных расходов.

Документы по новым правилам смогут выносить и подписывать уполномоченные должностные лица территориальных органов фонда.

Формы, утвержденные приказом СФР от 31.05.2023 № 933, с 11 сентября 2026 года упразднят.