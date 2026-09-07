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Отчетность в СФР
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СФР обновил формы документов для проверок взносов на травматизм

Новые формы начнут применять с 11 сентября 2026. Подписывать документы смогут не только руководители территориальных органов СФР и их заместители, но и другие уполномоченные сотрудники.

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Соцфонд утвердил новые формы документов для контроля за исчислением и уплатой страховых взносов на травматизм. Приказ СФР от 29.06.2026 № 765 опубликован 31 августа и вступит в силу с 11 сентября 2026 года

Также установлены требования к составлению актов камеральных и выездных проверок.

Приказом утверждены:

  • решения о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки;

  • решения о продлении или отказе в продлении срока представления документов;

  • справка о выездной проверке;

  • акт камеральной проверки;

  • решение о привлечении страхователя к ответственности;

  • решение о возмещении излишне понесенных расходов.

Документы по новым правилам смогут выносить и подписывать уполномоченные должностные лица территориальных органов фонда.

Формы, утвержденные приказом СФР от 31.05.2023 № 933, с 11 сентября 2026 года упразднят.

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