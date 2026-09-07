ФАС: больше всего нарушений рекламного законодательства в 2026 году связано со спам-рекламой

Ежегодно антимонопольные органы фиксируют около 4,5 тыс. нарушений закона о рекламе.

О нарушениях рекламного законодательства в 2026 году рассказала замглавы ФАС Адиля Вяселева.

По ее словам, в первой половине 2026 года увеличилось количество нарушений:

связанных с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента (звонки, СМС, письма на почту) – 33,8% от общего числа;

в сфере рекламы финансовых услуг – 12,3%.

Для предотвращения повторных нарушений ФАС выдает организациям предписания, контролирует их исполнение, привлекает нарушителей к административной ответственности. А для банков служба работает над усилением их ответственности банков за такие нарушения.