Травма в обед – это несчастный случай на производстве

Даже если работник вышел из помещения работодателя, несчастный случай нельзя считать не связанным с производством

Работница во время 45-минутного обеденного перерыва вышла из здания и пошла в столовую, но на лестнице споткнулась и упала.

Эта лестница находилась за пределами помещений, арендуемых работодателем.

Работодатель расследовал случай и оформил акт Н-1, но СФР с такой квалификацией не согласился и обратился в суд.

По мнению СФР:

обеденный перерыв не считается рабочим временем, так как это время отдыха;

трудовые обязанности работница в этот момент не выполняла, поручений работодателя не исполняла;

травма произошла за пределами помещений работодателя.

Первая инстанция признала случай не связанным с производством, но апелляционный суд отменил решение, а кассация поддержала этот вывод.

Работница направлялась с рабочего места в столовую для приема пищи во время установленного работодателем перерыва. Собственной столовой или иного оборудованного места для приема пищи у работодателя не было, сказано в Определении 8-го кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2026 № 88-9073/2026.

Перечень обстоятельств, при которых несчастный случай может квалифицироваться как не связанный с производством, установлен ч. 6 ст. 229.2 ТК и является исчерпывающим, подчеркнул суд.

А факт нахождения работника на обеденном перерыве и невыполнения в этот момент трудовых обязанностей вэтот перечень не входит.