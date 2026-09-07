Травма в обед – это несчастный случай на производстве
Даже если работник вышел из помещения работодателя, несчастный случай нельзя считать не связанным с производством
Работница во время 45-минутного обеденного перерыва вышла из здания и пошла в столовую, но на лестнице споткнулась и упала.
Эта лестница находилась за пределами помещений, арендуемых работодателем.
Работодатель расследовал случай и оформил акт Н-1, но СФР с такой квалификацией не согласился и обратился в суд.
По мнению СФР:
обеденный перерыв не считается рабочим временем, так как это время отдыха;
трудовые обязанности работница в этот момент не выполняла, поручений работодателя не исполняла;
травма произошла за пределами помещений работодателя.
Первая инстанция признала случай не связанным с производством, но апелляционный суд отменил решение, а кассация поддержала этот вывод.
Работница направлялась с рабочего места в столовую для приема пищи во время установленного работодателем перерыва. Собственной столовой или иного оборудованного места для приема пищи у работодателя не было, сказано в Определении 8-го кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2026 № 88-9073/2026.
Перечень обстоятельств, при которых несчастный случай может квалифицироваться как не связанный с производством, установлен ч. 6 ст. 229.2 ТК и является исчерпывающим, подчеркнул суд.
А факт нахождения работника на обеденном перерыве и невыполнения в этот момент трудовых обязанностей вэтот перечень не входит.
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Обожрался!
Это несчастный случай на производстве!
вот нафига??
А нельзя было бытовой травмой оформить? По цене - тоже. А геморроя....