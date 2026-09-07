Эксперты объяснили, когда клиентскую базу можно передать вместе с бизнесом

Клиентская база считается активом бизнеса, но передать персональные данные новому владельцу можно не при любой сделке. Все зависит от того, продается сама компания или отдельный проект, сайт или CRM-база.

При продаже компании целиком — через доли или акции — оператор персональных данных не меняется. Меняется собственник бизнеса, а согласия клиентов продолжают действовать, рассказал «Клерку» политолог и юрист Михаил Ажгиревич.

По его словам, согласие на обработку персональных данных привязано к юридическому лицу-оператору, а не к владельцу компании или ее директору. Поэтому при смене собственника повторно получать согласие клиентов обычно не требуется.

Иная ситуация возникает при продаже отдельных активов — сайта, CRM-системы, клиентской базы или проекта. В этом случае покупатель становится новым оператором персональных данных, а согласие, выданное прежней компании, автоматически на него не распространяется.

«Согласие привязано к оператору, а не к собственнику. Вот ключевая логика, которую упускают многие продавцы бизнеса», — пояснил Ажгиревич.

Серийный предприниматель Алексей Никонов отмечает, что именно из-за вопроса с персональными данными сделки нередко затягиваются или срываются. Покупатель рискует получить базу, которую нельзя использовать без нарушения закона.

Если новый владелец собирается использовать данные для других целей, например маркетинговых рассылок, или становится новым оператором, может потребоваться отдельное согласие клиентов. В некоторых случаях компании используют другую схему: продавец временно остается оператором, а покупатель получает данные по договору поручения на обработку персональных данных.

Эксперты советуют еще до сделки проверить, какие согласия собирала компания, подавалось ли уведомление в Роскомнадзор, были ли утечки персональных данных и проверки регулятора. Эти обстоятельства могут повлиять не только на юридические риски, но и на стоимость бизнеса.

Незаконная передача персональных данных грозит крупными штрафами. По словам Ажгиревича, для юридических лиц санкции могут достигать нескольких миллионов рублей, а за повторные нарушения предусмотрены оборотные штрафы в зависимости от годовой выручки компании.

Покупателю также не стоит копировать клиентскую базу «для ознакомления» во время проверки бизнеса без законного основания. По словам Никонова, такая обработка персональных данных сама по себе может стать нарушением требований закона о персональных данных.