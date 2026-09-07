Треть россиян назвали инвестиции слишком рискованными

Каждый третий россиянин считает инвестиции рискованными или не понимает, как работают финансовые инструменты.

32% россиян не инвестируют из-за опасений потерять деньги или отсутствия знаний о финансовых инструментах. Еще 26% участников исследования заявили об отсутствии свободных средств, а 11% хотели бы начать инвестировать, но не знают, с чего начать.

Лишь 8% опрошенных россиян сегодня занимаются инвестированием, при этом большинство граждан предпочитают хранить свободные средства на банковских вкладах. Такие данные приводит аналитический центр ГК «Гранель».

Среди тех, кто готов распорядиться свободными деньгами, 38% выбирают банковские вклады.

В недвижимость готовы вложиться 32% опрошенных, в собственное образование — 9%, а в развитие собственного бизнеса — 7%. Акции и облигации рассматривают как инструмент для вложений только 9% россиян, а золото и другие драгоценные металлы — 5%.

О возможностях инвестировать в цифровой рубль рассказал руководитель отдела исследований безопасности банковских систем компании Positive Technologies Сергей Белов.

В действующей модели цифровой рубль является формой денег, не инвестиционным активом. Один цифровой рубль равен одному обычному рублю, никакого курса цифрового рубля, который должен вырасти, здесь нет.

На остаток цифровых рублей на платформе Банка России проценты не начисляются, вклады и кредиты остаются банковскими продуктами. Поэтому предложение открыть «инвестиционный депозит цифрового рубля Банка России» сегодня можно сразу считать мошеннической легендой, пояснил эксперт.

Но ЦБ уже обсуждает будущий эксперимент с другой моделью, где банки потенциально смогут предлагать связанные с цифровыми рублями депозитные продукты. Но это будет банковский продукт в отдельной регулируемой модели, а не секретная инвестиционная программа ЦБ с личным менеджером.