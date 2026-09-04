Реформа связи может оставить 27 регионов без местных операторов

Новые требования к лицензиям могут привести к уходу с рынка тысяч небольших операторов связи. В отраслевых ассоциациях предупреждают, что это затронет не только телеком, но и IT-компании, которые работают с региональными провайдерами.

После реформы отрасли связи в 27 регионах может не остаться ни одного регионального оператора, заявил директор Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев на круглом столе в «Российской газете». Возможные изменения сейчас обсуждает Минцифры, окончательных решений пока нет.

Один из ключевых пунктов реформы — переход от 17 видов лицензий на услуги связи к трем. По обсуждаемым параметрам базовая лицензия будет стоить 1 млн рублей, универсальная — 10 млн, а генеральная — 50 млн рублей. Для их получения также могут установить требования к уставному капиталу и охвату территории инфраструктурой связи.

Кроме того, обсуждаются запрет на оказание услуг связи индивидуальными предпринимателями, установка СОРМ до начала работы и минимальные отчисления в резерв универсального обслуживания на уровне 1 млн рублей в год.

В АСТО подсчитали, что сейчас 21% операторов имеют выручку менее 100 млн рублей, еще 36% — менее 200 млн. Совокупную долю региональных компаний на рынке широкополосного доступа в интернет ассоциация оценивает в 45%.

Глава ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко считает, что особенно сильно новые требования могут затронуть небольшие населенные пункты. Там связь нередко обеспечивают местные компании с оборотом 5–10 млн рублей, для которых ежегодный платеж в 1 млн рублей может оказаться слишком высоким.

Последствия могут почувствовать и разработчики программного обеспечения. Глава комитета по телекоммуникациям АРПП «Отечественный софт» Николай Михайлов заявил, что небольшие операторы выступают заказчиками российских IT-решений и площадкой для их тестирования. Их массовый уход сократит этот сегмент рынка.

Отдельный вопрос — расходы на перевод абонентов к другим операторам, если небольшие компании прекратят работу. По оценке Леонтьева, затраты могут составить сотни миллиардов рублей.

В Минцифры подчеркивают, что параметры реформы пока не утверждены.

«Никаких конкретных решений еще не принято», — сообщили в ведомстве.

Сейчас Минцифры собирает предложения и замечания участников рынка. Ведомство объясняет возможные изменения необходимостью повысить надежность операторов и их способность инвестировать в модернизацию сетей, сохранив при этом конкуренцию.