Назвали размер страховой пенсии по старости в 2027 году

Пенсии планируют проиндексировать дважды. Общее повышение за год составит около 7,5%.

Средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году может превысить 29 тыс. рублей.

Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Выплаты планируют повысить с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,4%.

«Согласно актуальным параметрам бюджета Социального фонда и долгосрочным прогнозам министерства труда, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит 29 088,66 рубля», — сказал он.

Февральская индексация рассчитана с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год. Апрельское повышение будет зависеть от роста доходов бюджета СФР.

Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 февраля увеличится до 9 968,08 руб. Стоимость пенсионного балла сначала вырастет до 163,03 рубля, а с 1 апреля — до 168,57 рубля. Итоговую сумму для каждого пенсионера рассчитают индивидуально с учетом накопленных баллов и фиксированной выплаты.

Двухэтапная индексация должна заменить повышение страховых пенсий один раз в год с 1 января выше инфляции, которое применялось в переходный период пенсионной реформы.