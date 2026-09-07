Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют автоматически в 2027 году

Выплаты повысят поэтапно с февраля по октябрь. Подавать заявления для перерасчета не потребуется.

Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют в несколько этапов, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Срок и порядок повышения будут зависеть от вида выплаты и категории получателя.

«С 1 февраля страховые пенсии будут повышать на индекс роста потребительских цен за прошедший год. А с 1 апреля — исходя из роста доходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования», — пояснил он.

Социальные пенсии отдельно проиндексируют в апреле. Такие выплаты получают, в частности, инвалиды, граждане, потерявшие кормильца, а также люди, которым не хватило стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов для страховой пенсии.

Работающим пенсионерам страховые пенсии дополнительно повысят в августе с учетом коэффициентов, накопленных за предыдущий год. Военные пенсии проиндексируют в октябре: размер повышения будет зависеть от роста денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а не от инфляции.

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