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Больничные
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Максимальную сумму больничного увеличат в 2027 и 2028 году

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

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Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 7 860,27 рубля в день в 2027 году, сообщил СФР. Изменение заложено в проект бюджета фонда на три года.

«В 2026 году: до 6 827,4 рублей … В 2027 году: до 7 860,27 рублей. В 2028 году: до 8 489,04 рублей», — говорится в сообщении Соцфонда.

Больничное пособие назначают при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или санаторном лечении после стационара. Размер выплаты зависит от заработка за два года, предшествующих году нетрудоспособности, и страхового стажа.

С 2022 года больничные оформляют только в электронном виде. Соцфонд получает сведения от медучреждений, запрашивает недостающую информацию у работодателя, а получатель может отслеживать выплату через Госуслуги.

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