Страховые взносы за многодетных сотрудников могут снизить

Размер взносов хотят связать с количеством детей у работника. Чем больше детей, тем меньше сможет платить работодатель.

Страховые взносы за многодетных сотрудников предложили снизить, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Инициативу обсуждают при разработке корпоративного демографического стандарта.

«Для тех сотрудников, для многодетных сотрудников, которые есть у работодателя, была возможность меньше платить страховых взносов», — сказала депутат.

За работников без детей работодатели продолжат перечислять взносы в полном объеме, а размер льготы для родителей будет зависеть от числа детей.

По оценке Буцкой, мера повысит заинтересованность бизнеса в найме многодетных родителей и позволит увеличить их зарплаты за счет снижения нагрузки на работодателя. В общем случае единый тариф страховых взносов составляет 30% от выплат работнику.

Страховые взносы направляются на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они обеспечивают право работников на пенсию, бесплатную медицинскую помощь и социальные пособия.