ФНС напомнила, как вернуть деньги и за квартиру, и за проценты
Имущественный налоговый вычет состоит из двух частей.
При покупке квартиры в ипотеку можно вернуть НДФЛ через налоговый вычет и с суммы покупки, и с процентов по ипотеке, напомнила ФНС.
Имущественный налоговый вычет предоставляется в двух частях:
с суммы фактических расходов на покупку/строительство жилья (максимум 2 млн руб.;
с суммы фактически уплаченных процентов по ипотечному кредиту (целевому займу) на эти цели (максимум 3 млн руб.)
Проценты можно заявлять к вычету по мере их уплаты банку в течение всего срока кредита, добавили налоговики.