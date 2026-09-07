ФНС напомнила, как вернуть деньги и за квартиру, и за проценты

При покупке квартиры в ипотеку можно вернуть НДФЛ через налоговый вычет и с суммы покупки, и с процентов по ипотеке, напомнила ФНС.

Имущественный налоговый вычет предоставляется в двух частях:

с суммы фактических расходов на покупку/строительство жилья (максимум 2 млн руб.;

с суммы фактически уплаченных процентов по ипотечному кредиту (целевому займу) на эти цели (максимум 3 млн руб.)

Проценты можно заявлять к вычету по мере их уплаты банку в течение всего срока кредита, добавили налоговики.