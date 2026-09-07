Письмо Минфина: как делить сальдо ЕНС при реорганизации компании

Положительное сальдо ЕНС при разделении распределят между правопреемниками по разделительному балансу или передаточному акту.

Положительное сальдо ЕНС организации при реорганизации в форме разделения учитывается на ЕНС ее правопреемников, разъяснил Минфин в письме от 21.07.2026 №03-02-06/62628.

Сумму распределят в соответствии с долей каждого правопреемника, указанной в разделительном балансе или передаточном акте.

Обязанность реорганизованной организации по уплате налогов исполняют ее правопреемники на основании п. 1 ст. 50 НК. Это правило действует независимо от того, знали ли они до завершения реорганизации о неисполненных налоговых обязательствах, уточнило ведомство.

Правопреемники также должны уплатить пени, относящиеся к перешедшим к ним обязательствам. Если правопреемников несколько, долю участия каждого в расчетах с бюджетом определяют по разделительному балансу в соответствии с п. 7 ст. 50 НК. Порядок учета сальдо ЕНС установлен п. 10 ст. 50 НК.

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