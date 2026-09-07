Ответ ФНС: какой КПП ставить в уточненке по прибыли, если компания сменила налоговую инспекцию
Разъяснили, как правильно заполнить КПП в уточненке после смены налоговой.
Компания сдает уточненную декларацию по прибыли после смены налоговой инспекции и обратилась в чат ФНС с вопросом: какой КПП головной организации указывать в приложении 5 к листу 02 – старый (как был в первичной) или новый (актуальный по новому месту учета).
При заполнении Приложения № 5 к Листу 02 уточненной налоговой декларации по прибыли необходимо указывать КПП головной организации, действовавший ранее, подсказали налоговики.
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