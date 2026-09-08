СФР напомнил сроки приема заявлений на налоговый кешбэк
До 30 сентября 2026 можно подать заявление, если семья соответствует критериям.
Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно, пишет СФР в своем ТГ-канале.
Получить выплату могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), если среднедушевой доход на каждого члена семьи – менее 1,5 прожиточного минимума, а имущество соответствует установленным критериям.
Размер выплаты рассчитывают от суммы НДФЛ с доходов от трудовой (зарплата, отпускные, выплаты по больничным, авторские гонорары и другие) и предпринимательской деятельности.
По заявлению родителей сумма НДФЛ за 2025 год пересчитывается по ставке 6%. Разницу Соцфонд перечислит единым платежом.
Подать заявление можно до 30 сентября включительно через:
сайт Госуслуг;
отделение СФР;
МФЦ.