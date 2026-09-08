ФНС объяснила, как на АУСН отразить доход, если заказчик зачел оплату в счет долга
Отразить полученный доход нужно самостоятельно в ЛК АУСН.
Налоговики ответили, как оформить получение дохода если оплата за выполнение работы зачтена заказчиком в счет долга.
ИП на АУСН 8% уточнил в чате ФНС – как отразить полученный доход в книге доходов, если эта оплата за выполненные работы произошла не через банк и не через ККТ.
«Отразить полученный доход вы можете самостоятельно в ЛК автоУСН. Для этого необходимо перейти в раздел “Операции” — “Добавить”, выбрать операцию и заполнить необходимые сведения», — пояснили налоговики.
Операция возврата налогоплательщиком суммы займа контрагенту размечается по виду операции как исходящая, а по признаку отнесения к налоговой базе (при отсутствии специальной кодировки) – как неналоговая база.
Работать на АУСН без головной боли легко с нашим курсом повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН — 2026». На нем вы узнаете про все ограничения и лимиты для спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. А еще вы получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН.
После обучения выдадим удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Цена
курса
со скидкой 56%: 8 580 руб. вместо
19 990 руб. Срок акции ограничен.