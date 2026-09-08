ФНС объяснила, как на АУСН отразить доход, если заказчик зачел оплату в счет долга

Налоговики ответили, как оформить получение дохода если оплата за выполнение работы зачтена заказчиком в счет долга.

ИП на АУСН 8% уточнил в чате ФНС – как отразить полученный доход в книге доходов, если эта оплата за выполненные работы произошла не через банк и не через ККТ.

«Отразить полученный доход вы можете самостоятельно в ЛК автоУСН. Для этого необходимо перейти в раздел “Операции” — “Добавить”, выбрать операцию и заполнить необходимые сведения», — пояснили налоговики.

Операция возврата налогоплательщиком суммы займа контрагенту размечается по виду операции как исходящая, а по признаку отнесения к налоговой базе (при отсутствии специальной кодировки) – как неналоговая база.