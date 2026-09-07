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Экономика России
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Рубль перестал быть самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль опустился с первого места на пятое в рейтинге недооцененных валют. Расчетный курс по паритету покупательной способности составил 32,42 рубля за доллар.

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Рубль по итогам лета 2026 года утратил статус самой недооцененной валюты среди крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости. Год назад российская валюта занимала первое место в рейтинге.

Для оценки агентство сравнило стоимость одинакового набора из бургера, картофеля фри и колы в разных странах, а затем рассчитало курс национальных валют по паритету покупательной способности (ППС) к доллару.

Расчетный курс рубля составил 32,42 рубля за доллар — в 2,68 раза ниже текущего курса. Год назад разрыв был больше: по ППС доллар стоил 24,5 рубля, что в 3,3 раза отличалось от рыночного значения.

Самой недооцененной валютой теперь стал филиппинский песо — разница между расчетным и официальным курсами составила 3,75 раза. Следом идут индонезийская рупия с показателем 3,67 раза, индийская рупия — 3,24 раза и иранский риал — 3 раза.

Ближе всего к расчетному курсу по ППС оказались евро, австралийский и канадский доллары, шведская крона и британский фунт.

Самой переоцененной валютой в исследовании стал израильский шекель — его текущий курс оказался на 65% выше расчетного по ППС. В эту же группу вошли норвежская и датская кроны с разницей в 34% и 16% соответственно.

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