Рубль перестал быть самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль опустился с первого места на пятое в рейтинге недооцененных валют. Расчетный курс по паритету покупательной способности составил 32,42 рубля за доллар.

Рубль по итогам лета 2026 года утратил статус самой недооцененной валюты среди крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости. Год назад российская валюта занимала первое место в рейтинге.

Для оценки агентство сравнило стоимость одинакового набора из бургера, картофеля фри и колы в разных странах, а затем рассчитало курс национальных валют по паритету покупательной способности (ППС) к доллару.

Расчетный курс рубля составил 32,42 рубля за доллар — в 2,68 раза ниже текущего курса. Год назад разрыв был больше: по ППС доллар стоил 24,5 рубля, что в 3,3 раза отличалось от рыночного значения.

Самой недооцененной валютой теперь стал филиппинский песо — разница между расчетным и официальным курсами составила 3,75 раза. Следом идут индонезийская рупия с показателем 3,67 раза, индийская рупия — 3,24 раза и иранский риал — 3 раза.

Ближе всего к расчетному курсу по ППС оказались евро, австралийский и канадский доллары, шведская крона и британский фунт.

Самой переоцененной валютой в исследовании стал израильский шекель — его текущий курс оказался на 65% выше расчетного по ППС. В эту же группу вошли норвежская и датская кроны с разницей в 34% и 16% соответственно.