Онлайн-торговля в России может вырасти еще на 20% за год

Продажи через интернет продолжают расти двузначными темпами, хотя динамика постепенно замедляется из-за высокой базы. За пять лет оборот онлайн-торговли увеличился более чем в четыре раза.

Объем онлайн-торговли в России по итогам 2026 года может увеличиться на 18–20%, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

За первое полугодие рынок уже вырос примерно на 20%. При этом темпы оказались ниже прошлогодних.

«Прирост двузначный, но он чуть ниже, чем в прошлом году. В целом по 2026 году ожидаем роста онлайн-торговли от 18 до 20%», — сказал Чекушов.

Замедление в относительном выражении связано в том числе с высокой базой. В 2020 году оборот онлайн-торговли составлял 3,2 трлн рублей, а по итогам 2025 года достиг 13,2 трлн рублей.

Таким образом, за пять лет российский рынок интернет-торговли вырос более чем в четыре раза.