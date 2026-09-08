Карточки товаров станут юридическим документом: как маркетплейсы превратятся в инструмент госконтроля

С октября 2026 несоответствие данных в карточке товара на маркетплейсе запустит проверки ФТС.

Товары на маркетплейсах с 1 октября будут проверяться по 12 государственным информационным системам. Требования включают приложения к товару проверочных сертификатов и свидетельств.

Карточки товара на маркетплейсе превратятся в юридически значимую конструкцию, сведения в которой должны будут коррелировать с данными государственных реестров, а любые несоответствия или расхождения могут стать основанием для приостановки размещения карточки и инициирования дополнительных мер контроля, в том числе таможенного или налогового, пояснил «Клерку» управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

Следующим этапом после введения проверки разрешительной документации на товар в карточке может стать прямая внутренняя сверка между импортным товаром в карточке и номером самой таможенной декларации.

Если такая мера действительно будет введена, то ФТС сможет существенно затруднить все продажи иностранных товаров, подлежащих декларированию в общем порядке, и реализуемых на маркетплейсах без подтверждения легальности их ввоза на таможенную территорию РФ.

Даже сейчас с введением контроля разрешительных документов для товаров на маркетплейсах таможенники существенно расширяют объем материалов для последующего анализа в части соблюдения селлерами запретов и ограничений при ввозе и правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Власти делают маркетплейсы своим дополнительным инструментом госконтроля, считает эксперт.

Возможности этого контроля, очевидно, будут и дальше углубляться и расширяться вплоть до полной сквозной идентификации товара.