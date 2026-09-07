Путин поручил создать комиссию по временным ограничительным мерам

Комиссия займется мерами в отношении лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения наказания.

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся вне России и уклоняющихся от исполнения наказания.

Указ президента от 07.09.2026 № 652 опубликован на официальном портале правовой информации 7 сентября 2026 года..

В состав комиссии входят представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры.

Председателем комиссии назначен глава Минюста.

Основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам лица, в отношении которого применяются ограничительные меры, если у них нет собственного дохода.

Межведомственная комиссия – это коллегиальный орган, образованный в целях реализации закона от 4 августа 2026 года № 284-Ф3 о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания.