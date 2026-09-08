Минпромторг предложил изменить правила учета маркированных кормов

Производителям кормов предлагают учитывать маркированную продукцию по партиям, а не по каждой единице товара. Поэкземплярный учет должен был заработать с 1 декабря 2026 года.

Минпромторг разработал проект изменений в правила маркировки кормов для животных. Ведомство предлагает заменить поэкземплярный учет на партионный, следует из проекта постановления правительства.

При новом порядке товары будут учитывать в разрезе партии, которую произвели в течение одних суток. В систему маркировки потребуется дополнительно передавать уникальный номер производственной партии.

Сейчас правила предусматривают переход на поэкземплярный учет с 1 декабря 2026 года. Если проект Минпромторга примут, вместо него будет действовать учет по партиям.

В министерстве рассчитывают, что новый подход позволит точнее отслеживать оборот кормов. Если контролирующие органы обнаружат продукцию с нарушениями, они смогут остановить реализацию конкретной партии, не блокируя остальные товары той же марки.

«Партионный учет уже подтвердил свою эффективность в ходе эксперимента в молочной отрасли», — отметили в Минпромторге.

Пока изменения не приняты: Минпромторг только предложил скорректировать действующие правила маркировки.