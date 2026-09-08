Ставки по коротким вкладам достигли 19% годовых

Семь из 20 крупнейших банков повысили доходность депозитов на три и шесть месяцев. Одновременно ставки по долгосрочным вкладам снизились на 0,13–1,75 п. п.

Доходность коротких вкладов достигла 19% годовых. Максимальная ставка по долгосрочным депозитам составляет 7% годовых. Банки не хотят надолго фиксировать высокую стоимость привлечения денег, поскольку ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Для вкладчика 19% на три месяца — это не 19% прибыли, а около 4,75% за квартал. Если через три месяца ставки на рынке пойдут вниз, переложить деньги на аналогичных условиях уже не удастся», — предупредил ведущий научный сотрудник Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета Кырлан Марчел.

Эксперт рекомендует распределять свободные средства по срокам: 40–50% размещать на коротком депозите, 30–40% фиксировать на длительный срок, а остаток оставлять в быстродоступных инструментах. Это позволяет сохранить ликвидность и снизить риск падения общей доходности после завершения краткосрочного вклада.

Более опытные инвесторы могут рассмотреть облигации федерального займа, отметил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. По его оценке, ОФЗ позволяют зафиксировать доходность 14–16% годовых на несколько лет.