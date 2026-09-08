Страховые пенсии по старости хотят назначать автоматически с 2027 года

С 1 января 2027 года выплаты планируют оформлять без заявления на основании данных СФР. Новый порядок распространится и на некоторые досрочные пенсии.

Страховые пенсии по старости предложили назначать автоматически с 1 января 2027 года, сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. СФР будет использовать сведения из своих информационных систем без запроса дополнительных данных у получателя.

«Новый порядок избавит граждан от необходимости лично обращаться в Социальный фонд. Данные о пенсионной истории стоит проверить заранее, поскольку именно на них будет основан расчет выплаты», — отметила Медякова.

Беззаявительный порядок затронет выходящих на пенсию по общим основаниям. В 2027 году пенсионного возраста достигнут женщины 60 лет и мужчины 65 лет. Автоматическое назначение также предусмотрено для многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью, которые имеют право на досрочную пенсию.

О новых правилах назначения пенсии в 2027 году мы рассказывали тут.

Сейчас после достижения пенсионного возраста на «Госуслуги» поступает уведомление, но для назначения выплаты нужно направить электронное согласие. Получатели досрочной пенсии должны самостоятельно подать заявление в отделение Соцфонда.