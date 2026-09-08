Водителям разрешили предъявлять права и СТС через «MAX»

Электронные документы приравняли к оригиналам, но техническая возможность появится только в ближайшие месяцы. Использование сервиса будет добровольным.

Водители получили право предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства через «Макс», следует из изменений в правила дорожного движения. Правительство утвердило их 28 августа, а 8 сентября они вступили в силу.

Документы будут доступны в сервисе в виде двухмерного штрихового кода при взаимодействии с порталом госуслуг. Минцифры уточнило, что техническую возможность реализуют в ближайшие месяцы.

Автоюрист Лев Воропаев рекомендует пока не отказываться от бумажных документов.

«Мой вам практический совет: берите пока пластик с собой и возите как минимум в бардачке», — сказал он.

Электронный формат остается добровольным. Пластиковые водительские удостоверения и СТС продолжат действовать, в том числе при отсутствии мобильной связи.