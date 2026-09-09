Счетная палата выявила недоплату операторов связи на 2,6 млрд рублей

Счетная палата выявила недоплату в резерв универсального обслуживания за 2023–2025 годы. Проверка также показала большое количество расхождений в отчетности операторов связи.

Российские операторы связи за 2023–2025 годы недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,58 млрд рублей, следует из отчета Счетной палаты по итогам аудита Минцифры.

Недоплату выявили в ходе выборочной проверки. Аудиторы установили, что операторы не включали в базу для расчета обязательных отчислений доходы от отдельных видов услуг связи.

РУО формируется за счет отчислений операторов от выручки за услуги связи. До 2025 года ставка составляла 1,2%, сейчас — 2%. Средства направляют на универсальные услуги связи и работу базы перенесенных абонентских номеров.

Счетная палата также обнаружила расхождения в отчетности. Ежегодно сведения для расчета платежей подавали более 8 тыс. операторов, причем около трети направляли нулевые отчеты. Однако сопоставление информации Роскомнадзора и Минцифры показало, что сведения об отсутствии доходов могли быть недостоверными у 1 166 операторов в 2023 году, 1 218 — в 2024-м и 1 103 — в 2025-м.

При выборочной проверке 4,6 тыс. операторов за 2024 год выяснилось, что более половины указали доходы по обычным видам деятельности как минимум на 80% ниже, чем в бухгалтерской отчетности, которую направили в ФНС. Расхождение менее 1% было только у 472 операторов.

При этом Минцифры не проверяет корректность доходов, которые операторы используют для расчета отчислений в РУО. У министерства нет необходимых источников для проверки этих сведений, а порядок мониторинга правильности и своевременности платежей пока не утвержден, говорится в отчете.

Отчисления в РУО стали крупнейшей статьей доходов федерального бюджета, которые администрирует Минцифры. В 2025 году поступления достигли 28,6 млрд рублей, а за первое полугодие 2026 года — 17 млрд рублей.

Основную часть денег перечисляет небольшое число компаний. В 2025 году плательщиками были 5,5 тыс. организаций и ИП, при этом 93% всех отчислений внесли всего 50 операторов связи.