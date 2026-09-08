Домашнюю птицу для личных нужд предложили освободить от обязательного учета

Исключение может коснуться хозяйств, которые не продают продукцию. Для фермеров и товарных ЛПХ ветеринарный контроль предлагают сохранить.

Домашнюю птицу, которую содержат для себя и семьи, предложили вывести из-под обязательного учета.

Об этом сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко. Условие — птица не должна использоваться в предпринимательской деятельности.

«Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо», — сказал депутат.

Предложение связано с обращениями владельцев личных подсобных хозяйств. Обязательный учет домашней птицы предусмотрен постановлением правительства РФ № 550, которое вступило в силу 1 сентября.

Процедура учета бесплатна, следует из разъяснений Россельхознадзора. Владельцу не нужно самостоятельно привозить птицу в МФЦ: ветеринарный специалист приезжает в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка.