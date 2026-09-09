СФР расписал, как пенсионеру уйти с почты на карту «Мир»
Заявление о смене способа доставки пенсии можно подать на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.
СФР рассказал, как перевести пенсию с почты на карту.
Поменять способ доставки пенсии можно на сайте госуслуг:
открыть заявление;
выбрать способ доставки — на счет;
выбрать свой банк, счет и проверить реквизиты.
«Если информация о нужном счете не появилась автоматически, ее можно внести самостоятельно», — уточнил Соцфонд.
Понадобятся реквизиты счета, к которому привязана карта МИР, или не привязано ни одной карты.
Кроме того, заявление о смене способа доставки пенсии можно подать в отделении СФР или в МФЦ.
коли пошли такие советы....
я так понимаю....
п...ц Почте ?