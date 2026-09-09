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Пенсии
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СФР расписал, как пенсионеру уйти с почты на карту «Мир»

Заявление о смене способа доставки пенсии можно подать на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.

СФР рассказал, как перевести пенсию с почты на карту.

Поменять способ доставки пенсии можно на сайте госуслуг:

  • открыть заявление;

  • выбрать способ доставки — на счет;

  • выбрать свой банк, счет и проверить реквизиты.

«Если информация о нужном счете не появилась автоматически, ее можно внести самостоятельно», — уточнил Соцфонд.

Понадобятся реквизиты счета, к которому привязана карта МИР, или не привязано ни одной карты.

Кроме того, заявление о смене способа доставки пенсии можно подать в отделении СФР или в МФЦ.

Автор
Комментарии
1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    СФР расписал, как пенсионеру уйти с почты на карту «Мир»

    коли пошли такие советы....

    я так понимаю....

    п...ц Почте ?

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