СФР расписал, как пенсионеру уйти с почты на карту «Мир»

Заявление о смене способа доставки пенсии можно подать на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.

СФР рассказал, как перевести пенсию с почты на карту.

Поменять способ доставки пенсии можно на сайте госуслуг:

открыть заявление;

выбрать способ доставки — на счет;

выбрать свой банк, счет и проверить реквизиты.

«Если информация о нужном счете не появилась автоматически, ее можно внести самостоятельно», — уточнил Соцфонд.

Понадобятся реквизиты счета, к которому привязана карта МИР, или не привязано ни одной карты.

Кроме того, заявление о смене способа доставки пенсии можно подать в отделении СФР или в МФЦ.